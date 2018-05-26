5月26日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月26日 -- 哈通社为各位读者总结5月26日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月26日,星期六

5月26日是阳历一年中的第146天，离全年的结束还有219（闰年则还有220）。

世界各国/地区节日：

世界向人体条件挑战日 该节日又有译称"向人体条件挑战世界日"或"世界向人体挑战日"。联合国提议的每年的5月26日是世界向人体条件挑战日。"活着、看着、想着、干着，这就是生命。"其目的就是使全人类的体能得到进一步重视，提高人类体能水平，提高对来自各方面挑战的应对能力，从而避免各种灾害的发生与发展。

澳大利亚国家道歉日 国家道歉日（英文：National Sorry Day）是自1998年起，每年5月26日在澳大利亚举行的纪念日，其并非官方假日。国家道歉日是为了纪念过去澳大利亚政府对澳大利亚原住民儿童的伤害。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1856年 哈萨克著名科学家、教育家、历史学家乔罕•瓦里汉诺夫的《阔可泰可汗的故事》文学作品首次在纸面上得到记载。

1993年 土耳其伊斯坦布尔、布尔萨以及巴勒克埃西尔等城市为纪念哈萨克诗人玛合詹•朱玛巴耶夫诞辰100周年举行诗歌周活动。

2000年 位于奇姆肯特市的南哈州国立大学为伟大作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫竖立纪念碑。

2005年 土耳其总理雷杰普·埃尔多安对哈萨克斯坦举行正式访问框架下出席在土耳其驻哈萨克斯坦大使馆新楼奠基仪式。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统对阿拉木图州进行工作视察框架下访问霍尔果斯国际边境合作中心和"霍尔果斯-东大门"自由经济区。

2017年 国际突厥学院(TWESCO)院长达尔汗•克德尔艾里同蒙古国国家博物馆馆长苏赫巴托尔就在蒙古境内展开古突厥遗迹考古工作达成协议。

【编译：小穆】