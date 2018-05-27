5月27日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月27日 -- 哈通社为各位读者总结5月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月27日,星期日



5月27日是阳历一年中的第147天，离全年的结束还有218（闰年则还有219）。





世界各国/地区节日：



全俄罗斯图书馆日 这一节日自1995年起每年举行。



吉尔吉斯图书馆日 吉尔吉斯共和国政府2008年6月17日确立这一纪念日，只在纪念1902年5月27日该国首家近代图书馆的设立。



尼日利亚儿童节 5月27日是尼日利亚儿童节。在这一天尼日利亚的中小学都会放假一天，全社会通过各种形式的活动来庆祝孩子们的节日。





这一天在哈萨克斯坦历史上：



1992年 江布尔州巴勒万·硕拉赫乡为哈萨克著名诗人、作曲家巴勒万·硕拉赫树立纪念碑



1999年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于批准哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国之间永久友谊协议》法案。



2009年 时任哈萨克斯坦总理马西莫夫出席"阿哈德尔"发电站启动仪式



2010年 纳扎尔巴耶夫总体签署哈萨克斯坦共和国《文化法》修正案。



2011年 穆赫塔尔·阿乌艾佐夫著作《阿拜之路》有声版首发式在阿拉木图国立图书馆举行



2012年 著名的《阿里郎》音乐剧在阿斯塔纳上演



2013年 《阿斯塔纳2017世博会》杂志发行仪式在首都国立学术图书馆举行