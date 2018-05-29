5月29日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月29日 -- 哈通社为各位读者总结5月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月29日,星期二

5月29日是阳历一年中的第150天，离全年的结束还有216（闰年则还有217）。



世界各国/地区节日：

联合国维持和平人员国际日 2002年12月11日，联合国大会57/129号决议通过每年5月29日为联合国维持和平人员国际日。其目的旨在每年向所有曾经为和继续为联合国维持和平行动服务的男女维和人员的高度专业精神、献身精神和勇气致敬，并缅怀为和平事业献出了生命的维和人员。

欧洲邻居日 欧洲邻居日始于1999年法国，于每年5月的最后一个周二举行。1999年5月30日，首届"邻居节"在巴黎17区举办，800多所公寓、1万多市民踊跃参加。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1996年 纳扎尔巴耶夫总统对新加坡进行正式访问并同新加坡总理吴作栋举行会谈。

2012年 哈萨克斯坦就"哈萨克毡房"和其配件制作文化列入《世界遗产名录》问题向联合国教科文组织提交申请。

2013年 哈萨克斯坦驻荷兰大使馆在阿姆斯特丹著名历史博物馆举行哈萨克电影节。

2014年 哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯三国总统在首都阿斯塔纳签署协议正式成立欧亚经济联盟。

2015年 独联体国家政府首脑会议在阿克莫拉州布拉拜景区举行。

【翻译：冰山】