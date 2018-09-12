土耳其发生5.2级地震

哈通社/安卡拉/9月12日 -- 据土耳其阿纳多卢通讯社报道，该国安塔利亚省库姆卢贾镇发生5.2级地震。

土耳其预防和消除紧急情况管理部（AFAD）称，地震于当地时间9：21分发生，震级为5.2级，震源深度为40公里。

【编译：小穆】