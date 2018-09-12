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    16:54, 12 9月 2018 | GMT +6

    土耳其发生5.2级地震

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    哈通社/安卡拉/9月12日 -- 据土耳其阿纳多卢通讯社报道，该国安塔利亚省库姆卢贾镇发生5.2级地震。

    土耳其预防和消除紧急情况管理部（AFAD）称，地震于当地时间9：21分发生，震级为5.2级，震源深度为40公里。

    【编译：小穆】

    标签:
    地震 土耳其 黄金储备
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