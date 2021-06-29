今年5月哈萨克斯坦银行业贷款余额环比增长3.6%

哈通社/努尔苏丹/6月29日--据央行数据，截至2021年5月底，哈萨克斯坦银行业贷款余额15.6406万亿坚戈，环比增长3.6%。其中，法人贷款余额7.4311万亿坚戈，增长3.9%；自然人贷款余额8.2095万亿坚戈，增长3.3%。

统计期内，本币贷款余额13.6275万亿坚戈，增长2.4%。其中，法人本币贷款余额增长1.0%；自然人本币贷款余额增长3.3%。

外汇贷款余额2.0131万亿坚戈，增长12.6%。其中，法人外汇贷款余额增长12.9%，自然人外汇贷款余额增长4.4%。

从贷款期限看，长期贷款余额13.4128万亿坚戈，增长3.9%；短期贷款余额2.2278万亿坚戈，增长1.6%。

小型企业贷款余额2.827万亿坚戈，增长12.2%，占贷款总余额18.1%。

从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比29.3%）、商贸（21.4%）、建筑（8.0%）和交通（5.9%）。

2021年5月，非银行法人本币贷款平均利率为11.6%，上年同期为11.4%；自然人本币贷款平均利率为17.5%，上年同期为17.6%。

【 编译：达娜】