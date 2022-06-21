央行：5月份哈萨克斯坦民众购买3316根金条

哈通社/努尔苏丹/6月21日--据哈萨克斯坦央行统计，2022年5月份哈萨克斯坦民众购买了总重量为92.7公斤的3316根金条。

哈萨克斯坦央行从2017年开始启动了民间交易黄金的计划。截至目前，在民间交易的黄金总额已经达到了3.2吨，共94 545根金条。

目前哈国民间黄金交易市场上流通的金条共有5种规格，分别为5克、10克、20克、50克和100克。

其中，10克标准金条在市场上最受欢迎，占到了总交易量的26%（24 493根）。其次是20克金条（20 385根， 22%）和5克金条（19 468根 20%）。100克金条的交易量为18 679根（20%），50克金条为11 520根（12%）。

全国黄金交易最活跃的三个城市分别是阿拉木图市、努尔苏丹市和阿特劳市。

金条是可信赖的投资工具。银行和非银行外汇兑换机构可以畅通的从民间交易金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

自2017年民间交易黄金计划启动以来，二级银行和个体非银行网点共回购金条13 692条，总重量330公斤，占售出金条总量的14%。

目前，可以二级银行，以及非银行兑换处买卖金条。