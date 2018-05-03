5月3日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月3日 -- 哈通社为各位读者总结5月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月3日,星期四



5月3日是阳历一年中的第123天，离全年的结束还有242（闰年则还有243）。



世界各国/地区节日：

世界新闻自由日 世界新闻自由日是由联合国创建，旨在提高新闻自由的意识，并提醒政府尊重和提升言论自由的权利，该权利铭记在世界人权宣言第19条中。1993年，联合国大会宣布将每年的5月3日定为世界新闻自由日，也为了纪念温得和克宣言，该宣言是由非洲报刊记者于1991年统一列出的新闻自由准则。联合国教科文组织在世界新闻自由日颁发联合国教科文组织吉耶尔莫·卡诺新闻自由奖。

太阳日 每年5月3日是太阳日 (Sun Day)，它是由联合国环境规划署确立的。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 首届"突厥民族音乐"国际研讨会在阿拉木图市举行。

2001年 阿拉木图市一街道以哈萨克斯坦跆拳道联盟创始人、6次世界冠军得主穆斯塔法•奥兹图尔克的名字命名。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统与俄罗斯总统普京签署哈俄关于划分里海北部协议的议定书。



2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席题为"新十年：风险与前景"的第4届阿斯塔纳经济论坛。

2016年 著名作家伊利亚斯•叶森别尔林的"游牧民族" 三部曲的《不败之剑》和《詹塔拉斯》捷克语版正式亮相。

【翻译：冰山】