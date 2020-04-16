德国总理默克尔宣布延长禁足令至5月3日

哈通社/努尔苏丹/4月16日 —— 据中新网消息，德国总理默克尔15日与各州州长商议后达成一致，宣布将目前实施的禁足令延长至5月3日。当天达成的决议还包括在今年8月31日前停止举行一切大型活动。

据德国“时代”在线报道，截至当地时间15日晚23时许，德国共确诊感染新冠肺炎135073人、治愈66169人、死亡3840人。

默克尔当天在与各州州长达成决议后举行的记者会上宣布了上述措施。默克尔感谢全体德国人对防疫措施的配合。她表示，目前已实现的只是“脆弱的阶段性成功”，德国的转圜空间并不大，“我们现在必须非常专注地继续抗疫”。

根据当天达成的决议，原定于4月19日到期的社交接触限制令(“禁足令”)将被延长至5月3日。5月4日起，德国将分阶段复课，首先复课的是毕业班和小学高年级。各州文化部长将在4月29日前制定出全国复课的后续安排。

在满足卫生消毒义务、限制人流和避免排长队的前提下，德国将允许各州营业面积不大于800平方米的商铺从4月20日起重新开业。汽车、自行车销售店和书店则不受此限制，可全面开业。理发店则需等到5月4日后方可重新开业。

该决议未采纳此前由德国国家科学院建议的“在公共交通工具上强制佩戴口罩”提法，但德国联邦政府和各州均“建议人们佩戴口罩”，尤其是在公共交通工具和购物场所等人员密集处。

仍未获解禁的则包括宗教场所内的聚集活动，私人出游或走亲访友等。

在5月4日前，默克尔和各州州长将择期再度评估届时的疫情发展，并针对下一步措施作出决议。