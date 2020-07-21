哈今年将有5.3万名大学生获得公费教学名额

哈通社/努尔苏丹/7月21日--据教育和科学部消息，哈萨克斯坦今年将有5.3万名大学生获得公费教学名额。

消息称，共有8万多名学生申请了公费名额，其中61039名学生通过电子政府（eGov.kz）页面提交了申请。专家们会通过视频连线方式向高考生们提供教育咨询。

据了解，今年将有5.3万名大学生获得公费名额。

“国家拨出了专款，以用于培养劳动市场受欢迎专业人才。当前，对信息技术、师范类和建筑类专业的需求日益增长。鉴于该趋势，适当增加了对此类专业的公费名额。 ” 教育和科学部在发布的消息中写道。

例如，2020-2021年，为信息技术专业分配了2468个名额。同时，为公共卫生专业分配了2147个名额。今年，国家预算为培养医疗领域专家拨出了2700个名额的专款。

公费名额中，8000多个名额属于师范类专业。其中，学前教育和养育专业的名额最多（789个），其次分别是外语教师（760个）、化学教师（740个）、物理老师（730个）、生物学教师（730个）、小学教育的教学法和方法（660个）、数学教师（500个）等专业。

同时，为电气工程和能源、采矿，以及机械和金属加工专业分别分配了1800、1702和1500个名额。

此外，为人文类12个专业分配了1285个名额。

与此同时，国家还提供了生物学和混合科学（650个），物理（852个），化学（670个），数学和统计（600个），信息安全（600个），通信与通讯技术（500个），电气工程与自动化（720个），地球科学（450个）等专业的公费名额。

消息称，高考生还能申请兽医（825个名额），作物生产，（470个名额），农业工程（360个）等专业的公费名额。

【编译：阿依波塔】