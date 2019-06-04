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19:20, 04 六月 2019 | GMT +6
今年前5月哈萨克斯坦工业生产者出厂价格上涨4.8%
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哈通社/努尔-苏丹/6月4日 -- 据国家经济部统计委员会发布的数据，2019年1-5月，我国工业生产者价格同比上涨4.8%。
其中，加工业价格增长3.4%，采矿业增长7.4%；工业产品价格增长5.3%，工业服务价格增长0.1%。
【编译：小穆】
标签:
统计
经济
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