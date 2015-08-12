巴塞罗那5:4绝杀塞维利亚 第五次捧得欧洲超级杯

哈通社阿斯塔纳8月12日电 据北京晚报消息，2015欧洲超级杯赛在格鲁吉亚第比利斯国际体育场举行。上赛季欧洲冠军联赛冠军巴塞罗那队与欧洲联赛冠军塞维利亚队上演了一场进球大战。最终，巴塞罗那队凭借佩德罗在加时赛中的绝杀，5比4赢得胜利，历史上第五次捧得欧洲超级杯。

比赛开始后，塞维利亚队率先取得领先，雷耶斯创造任意球，巴内加主罚直接破门，比分变为1比0。但第7分钟，梅西同样用一脚直接任意球扳平了比分。仅仅8分钟后，梅西再次获得直接任意球机会，再次破门。上半场比赛结束前，拉菲尼亚接苏亚雷斯助攻，捅射破门，巴萨3比1领先结束半场争夺。

易边再战，巴萨继续猛攻，布茨克斯在第52分钟前场抢断成功后送出妙传，苏亚雷斯冷静施射，比分变为4比1。就当人们以为巴萨将肯定赢得比赛胜利时，塞维利亚队却展开了疯狂反扑。他们先是在57分钟由雷耶斯扳回一球。随后，塞维利亚队主帅埃梅里接连换人，他换上的三名球员创造了两个进球，双方90分钟内战成4比4平。

加时赛中，巴萨用佩德罗换下马斯切拉诺。第115分钟，梅西的射门被对手封堵，佩德罗近距离补射得手。凭借这一进球，巴萨最终在120分钟的比赛中5比4战胜对手，捧得本赛季欧洲超级杯冠军。他们也追平了AC米兰队保持的5次夺得欧洲超级杯冠军的纪录。