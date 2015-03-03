云南沧源5.5级地震已造成50人受伤

哈通社阿斯塔纳3月3日电，中国云南省沧源5.5级地震已累计造成50人受伤，其中重伤8人、轻伤42人。由于震中地处山区，受灾区域地形复杂，部分农户地处偏僻，经抢险救援人员进村入户排查核查，截至3月2日24时，新增地震受伤人员18人，其中重伤1人，其他均为轻伤，受伤人员均已得到妥善救治。

据中国地震台网测定，3月1日18时24分，在云南省临沧市沧源佤族自治县，北纬23.5度、东经98.9度，发生5.5级地震，震源深度11公里。地震发生在北东向南汀河断裂带，震中位于沧源县芒卡镇，距国境线12公里，距沧源县城48公里，距耿马县孟定镇20公里，距临沧市130公里，距昆明市460公里。截至昨日16时，5.5级地震序列共发生余震62次。 就目前掌握的信息分析，此次地震有以下基本特点：这次地震是该区1988年以来发生的最大地震。地震发生后，当地地震局第一时间启动应急预案Ⅲ级响应，迅速组成地震现场工作队于昨日3时30分批赶赴震区，携带强震仪、微震仪、卫星通信指挥车、宣传车及相关专业设备，开展加密监测、震情分析、烈度评定、灾害调查与评估、科学考察、应急宣传等工作。 （编译：苏航）