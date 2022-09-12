今年上半年全国有5.51万对新人登记结婚

哈通社/努尔苏丹/9月12日--据ranking.kz 网站数据，2022年1-6月，哈萨克斯坦登记结婚人数为5.51万对，同比减少15.2%。其中，城市的结婚登记数据同比减少5%，为4.26万对，农村地区的一年内减少38.1%，为1.25万对。

消息称，今年上半年，全国离婚率较去年同期减少5%，为9000对。其中，城市的离婚率同比减少3.1%，至7100对，农村地区的减少11.8%，为1900对。

从地区来看，报告期内，阿拉木图市的结婚人数最多，有7100对登记结婚，同比减少14.7%。

结婚人数最多另外两个地区还包括人口较多的突厥斯坦州和阿拉木图州，分别有6000对和5600对新人登记结婚。今年1-6月，结婚登记人数最少的地区是北哈州，仅有1500对登记。

与此同时，离婚人数最多的地区也是阿拉木图市，有1200对夫妻办理离婚。此外，阿拉木图州和卡拉干达州分别有1000对和937对离婚。全国离婚人数最少的地区是克孜勒奥尔达州，上半年仅有201对夫妻选择离婚。

哈萨克斯坦的结婚率从每千人中的 6.89 人下降到了 5.77 人，每千人中的离婚率也从1人下降到了0.94人。

【编译：阿依波塔】