独立至今共有近百万哈萨克同胞回归祖国 占总人口5.5%

哈通社阿斯塔纳1月16日电，据卫生和社会发展部消息，截至2015年1月1日，共有259159户952882名哈萨克同胞回归祖国，占我国总人口的5.5%。其中，61.5%来自乌兹别克斯坦，14.3%来自中国，9.3%来自蒙古国，6.8%来自土库曼斯坦，4.6%来自俄罗斯，3.5%来自其它国家。

归国同胞中21.2%落户南哈州，16.3%落户阿拉木图州，13%落户曼格斯套州，9.4%落户江布尔州，40.1%落户至其它地区。

归国哈侨中，劳动年龄人口占55.6%，未成年人口占39.9%，其余4.5%为退休人员。劳动年龄人口中，8.7%接受过高等教育，20.5%接受过职业教育，61%接受过中等教育，其余9.8%仅接受过小学教育。

消息称，取得归国哈侨待遇（оралман мәртебесі）的哈萨克同胞将享受《移民法》规定的所有社会优惠待遇。与此同时，阿克套、卡拉干达、奇姆肯特等市以及南哈州阿克苏肯特乡开设有归国哈侨服务中心，面向归国同胞提供司法、语言以及其他一些专业知识教育，帮助归国哈侨尽快适应哈萨克斯坦的社会经济环境。（编译：吴然 审校：林海）