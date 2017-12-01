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    14:21, 01 12月 2017 | GMT +6

    阿拉木图市民人均寿命增加了5.5年

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    哈通社/阿拉木图/12月1日 - 最新统计显示，阿拉木图市民人均寿命增加了5.5年。

    据悉，12月1日首任总统日之际，阿拉木图医学联合会大会在阿拉木图举行。阿拉木图市公共卫生管理局负责人塞利克波勒•慕斯诺夫在大会开幕式上发言。

    他在讲话中强调指出，独立以来哈萨克斯坦在医疗卫生领域取得了卓越的成就和进步，这一点从阿拉木图市民的健康水平上就能得到体现。

    "最近的10年间，每一位市民可获得的人均医疗卫生相关拨款增加了3倍，从17081坚戈增长到了55000坚戈。此外，用于保障居民健康的专项金额从190亿坚戈增长到了995亿坚戈。阿拉木图市民的平均寿命由70.43岁增加至75.9岁，提高了5.5年。"他说。

    据其介绍，随着医疗卫生系统各类改革的不断推进，医疗卫生领域的从业人员收入也在提升，平均增幅达到了1.4倍。

    阿拉木图市新生儿数量也在逐年增长，同时母婴死亡率下降了2-2.3倍。心脑血管疾病引发的死亡率下降了2倍，恶性肿瘤造成的死亡率下降了2倍，外伤感染率下降3倍，肺结核致死率下降3.5倍。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    阿拉木图 社会 黄金储备
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