中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:32, 24 六月 2019 | GMT +6

    日本东京发生5.5级地震

    None
    None
    哈通社/努尔-苏丹/6月24日 -- 据日本NHK电视台报道，当地时间24日上午9点11分左右，日本东京都、千叶县、神奈川县等地发生日本震度为4级的地震。

    震源地位于千叶县南部，震源深度约为60km。

    地震规模据推测为里氏5.5级。

    标签:
    国际 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!