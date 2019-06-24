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13:32, 24 六月 2019 | GMT +6
日本东京发生5.5级地震
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哈通社/努尔-苏丹/6月24日 -- 据日本NHK电视台报道，当地时间24日上午9点11分左右，日本东京都、千叶县、神奈川县等地发生日本震度为4级的地震。
震源地位于千叶县南部，震源深度约为60km。
地震规模据推测为里氏5.5级。
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