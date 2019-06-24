日本东京发生5.5级地震

哈通社/努尔-苏丹/6月24日 -- 据日本NHK电视台报道，当地时间24日上午9点11分左右，日本东京都、千叶县、神奈川县等地发生日本震度为4级的地震。

震源地位于千叶县南部，震源深度约为60km。

地震规模据推测为里氏5.5级。