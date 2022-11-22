中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:17, 22 11月 2022 | GMT +6

    印尼西爪哇省发生5.6级地震 已造成162人死亡

    None
    哈通社/阿斯塔纳/11月22日—据中新社报道，当地时间11月21日，印尼西爪哇省展玉县(Cianjur)发生5.6级地震，截至目前已造成162人死亡，数百人受伤。

    印尼气象、气候和地球物理局网站显示，地震发生在当地时间13时21分(北京时间14时21分)，震中位于南纬6.84度，东经107.05度的西爪哇省展玉县境内，震源深度10公里。

    据美联社介绍，这一地区大约有175000居民，超过13000人的房屋在强震中遭到破坏，被迫离家避难。展玉地区官员表示，还有许多灾民被困在倒塌的房屋内，随着搜救工作的进展，死伤人数还将增加。

    印度尼西亚气象、气候和地球物理局记录了至少25次余震。因为目前印尼正处雨季，气象部门提醒灾民避开出现裂缝的山坡和河岸，防止余震和下雨带来山体滑坡和河水暴涨造成次生灾害。

    据介绍，由于所处地理位置原因，拥有超过2.7亿人口的印尼经常遭受地震、火山爆发和海啸的袭击。

    2021年1月，印尼西苏拉威西省曾发生6.2级地震，造成数百人伤亡。2004年的印度洋海啸导致十几个国家近23万人丧生或失踪，其中大部分发生在印度尼西亚。


    标签:
    国际 地震 印尼 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!