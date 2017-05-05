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    13:57, 05 五月 2017 | GMT +6

    能源部部长：我国计划5至6月减产石油

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    哈通社阿斯塔纳 -- 5月5日，能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上表示，哈萨克斯坦计划在5至6月减产石油。

    波兹姆巴耶夫表示，2017年1至4月，我国共生产2821万吨石油，同比增长107.5%。石油加工厂对其中的454万吨石油进行加工。石油出口量达2309万吨，同比增长108.6%。

    据悉，哈萨克斯坦与欧佩克达成协议，将2017年上半年油产量减至168万桶/日，而在2016年11月，我国石油日产量为170万桶。

    波兹姆巴耶夫说，由于天气和维修工程缘故，哈计划在5月和6月减产石油。这将为实施哈萨克斯坦和欧佩克达成的石油减产协议创造机会。

    2016年，卡特尔成员就将石油日产量减至120万吨达成共识。而非欧佩克成员则决定将石油日产量减至55.8万吨。俄罗斯决定将石油日产量减至30万吨，阿塞拜疆为3.5万吨，墨西哥为10万吨。

    据波兹姆巴耶夫介绍，我国在4个月内的天然气产量达176.3亿立方米，同比增长113.7%。2017年1至4月，我国煤炭生产量为3560万吨。

    波兹姆巴耶夫说，目前所有数据形势乐观，相关工作正有序推进。

    【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 能源 能源部 石油 欧佩克 黄金储备
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