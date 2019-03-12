全球武器交易额近5年增长7.8%

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 据国际文传电讯社消息，斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布全球武器贸易报告显示，2014-2018年，全球武器交易额较上一个周期（2009-2013年）增长7.8%，较2004-2008年增长23%。

美国仍是全球最大的武器出口国。2014-2018年，美国武器出口额较上一个5年周期增长36%。目前，美国向全球98个国家出口武器，中东地区国家仍是美国武器最大买家，占美国武器出口额的52%。

俄罗斯位居全球武器出口国第二位。与上一个周期相比，俄罗斯武器出口额下降了17%，主要原因是印度和委内瑞拉采购减少。统计期内，俄对委内瑞拉武器出口减少96%，对印度出口减少42%。目前，俄罗斯向全球48个国家出口武器，其中，对印度、中国、阿尔及利亚的武器出口占俄武器出口额的55%。俄罗斯在全球武器市场上的份额从2009-2013年的27%降至2014-2018年的21%。美俄市场份额差距也在不断拉大。2009-2013年，美国武器出口额仅比俄罗斯高出12%，而2014-2018年已超出75%。

法国、德国、中国分列世界武器出口国第三至五位。