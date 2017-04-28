吉尔吉斯境内发生5.7级地震 阿拉木图有震感

哈通社阿斯塔纳--据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，当地时间27日11时1分24秒阿拉木图市以南148公里处吉尔吉斯斯坦境内发生5.7级地震，震源深6公里，阿拉木图市有震感。

【编译：金桥】