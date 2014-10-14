哥斯达黎加约5.8％人口具有华人血统

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，首批华工踏上中美洲哥斯达黎加159年后，最新生物基因抽样研究结果显示，哥斯达黎加人口中约5.8％有着华人血统，远远超过先前所有的假设。

国立哥斯达黎加大学UCR生物学院"细胞与分子生物学研究中心"发表的全国性遗传学采样研究报告中，显示哥斯达黎加人血液中不同人种基因的组合，远远超过许多哥斯达黎加人先前的看法。 基因数据中不同文化背景的"四大家族"，欧洲人基因高占45％，其次为33％的美洲印地安原住民，另外为14.6％的非洲裔黑人基因和5.8％中国血统。 研究总协调人"哥斯达黎加国家科学院"院士拉米罗 • 巴兰特斯（Ramiro Barrantes）博士 说："虽然首先抵达的是西班牙人，但并非纯种；先前一些研究显示当时已经掺有非洲人的基因，主要是摩尔人。而由非洲移入的黑人也并非百分之百单一种族，所以我们哥斯达黎加人一直都是‘混合种'"。 巴兰特斯的研究人员分别在北部地区采取37个样本，首都圣荷塞所在的中央山谷77件，加勒比海岸21个，南部则为25件，共计160个样本。 巴兰特斯指出，哥斯达黎加人的种族基因组合与其他中美洲国家十分相似，证明"哥斯达黎加是中美洲欧洲血统白人百分比最高国家"的说法缺乏科学依据。 哥斯达黎加种族混合按所在区域略有不同，例如北部地区是华人人种基因百分比最高的地方，群体中6.6％拥有华人血统，这与当年华人所搭轮船由蓬塔阿雷纳斯港（Puntarenas）登陆的历史渊源有关。 加勒比地区30.5％拥有非洲裔黑人基因，欧洲基因较其他地区为低只占38.9%，美洲印地安原住民基因占26.5%，华人基因只占4.2%。五个世纪前西班牙人由加勒比岸登陆时，绝大多数为单身男子，与印地安人通婚并不多见。 南部地区种族混合最普遍，样本中欧洲基因占48.5％，印第安人基因37.7％，黑人基因7.7％，华人基因占6.1％，欧洲基因是全国最高的地区。 研究人员指出，在未来几年内种族通婚可能会更普遍，"纯种"基因也将越来越少。 1855年首批80名华工由广东抵达哥斯达黎加，参与农作与修筑铁路工程。上世纪90年代华人与华裔人数曾多达6.3万人，目前估计人数约为5万人。