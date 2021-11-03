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    08:02, 03 11月 2021 | GMT +6

    哈境内现有欧亚经济联盟成员国公民5.8万余人

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    哈通社/努尔苏丹/11月3日 -- 据哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布数据，截至2021年10月1日，哈萨克斯坦境内共有58184名欧亚经济联盟其他成员国公民。其中，俄罗斯公民45215人，吉尔吉斯斯坦公民10284人，亚美尼亚公民1732人，白俄罗斯公民953人。

    绝大多数欧亚经济联盟国家公民来哈的目的是务工，务工人员共计33488人，其中，23978人来自俄罗斯，7136人来自吉尔吉斯斯坦，1569人来自亚美尼亚，805人来自白俄罗斯。

    因私来哈人员共计13624人，其中，11991人来自俄罗斯，1520人来自吉尔吉斯斯坦，59人来自白俄罗斯，54人来自亚美尼亚。

    来哈留学人员1305人，其中，俄罗斯851人，吉尔吉斯斯坦440人，亚美尼亚13人，白俄罗斯1人；来哈公务人员960人，其中，俄罗斯909人，吉尔吉斯斯坦34人，白俄罗斯11人，亚美尼亚6人。

    来哈传教人员20人，17人来自俄罗斯，2人来自吉尔吉斯斯坦，1人来自白俄罗斯。

    还有8664人因其他原因来哈。

    欧亚经济联盟实行资本、商品、服务和劳动力自由流动。欧亚经济联盟成员国公民赴哈萨克斯坦工作无需劳务许可，雇佣联盟国家劳动力不存在国内市场保护方面的限制。

    标签:
    哈萨克斯坦 人口 欧亚经济联盟 黄金储备
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