5年间哈萨克斯坦共发生9起恐怖袭击

哈通社阿斯塔纳 - 5年间哈萨克斯坦共发生9起恐怖主义行为。

1月31日，在阿斯塔纳举行的国际反恐圆桌会议上，哈萨克斯坦副总检察官安德烈•卡尔维琴科作出上述表示。



"国际恐怖主义组织的活动范围正在日益扩大，公众受到的恐怖主义威胁与伤害不断增加。最近两年间，在不计算达伊什（即所谓‘伊斯兰国'）组织的情况下，全球也有至少3000人因各种恐怖袭击而遇害。而在近5年内，哈萨克斯坦境内便发生了9起恐怖袭击。这一全球性的威胁，正在要求我们以实际行动作出反击。"卡尔维琴科说。



据其透露，目前国际恐怖主义组织正通过互联网拓展和吸收人员。



"极端分子有着自己的传媒工作人员。根据分析人士的情报证实，恐怖分子的80%是通过互联网加入这些组织的。联合国的相关报道称，恐怖组织仍在不断地吸收人手。仅达伊什组织的成员，便来自全球80多个国家，且其数量正在通过非法移民的方式不断增加。此外，恐怖组织的资金来源体系也日益完善，贩毒、军火交易、抢劫、石油贸易、人口交易等都是他们获得金钱的渠道。要对这些问题进行针对性的打击，只有在各国联合行动的前提下，才有可能实现。" 卡尔维琴科说。



在圆桌会议上，卡尔维琴科提议建立一个国际反恐大会。



"目前对恐怖主义的定义存在着诸多不同的观点，有必要对这些观点进行统一的整合，而建立一个统一的国际反恐大会，或许将对此起到重要的助力。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】