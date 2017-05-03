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    11:00, 03 五月 2017 | GMT +6

    吉尔吉斯发生5.9级地震 我国南部地区有震感

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    哈通社阿斯塔纳--据教育科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间5月3日10时49分吉尔吉斯斯坦境内发生5.9级地震，震源深5公里。 奇姆肯特市和塔拉兹市有微弱震感。目前没有人员伤亡和财产损失报告。

    【编译：金桥】

     

     

    标签:
    突厥斯坦州 地震 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
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