吉尔吉斯发生5.9级地震 我国南部地区有震感

哈通社阿斯塔纳--据教育科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间5月3日10时49分吉尔吉斯斯坦境内发生5.9级地震，震源深5公里。 奇姆肯特市和塔拉兹市有微弱震感。目前没有人员伤亡和财产损失报告。

【编译：金桥】