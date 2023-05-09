哈通社5月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月9日 -- 哈通社为各位读者总结5月9日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月9日,星期二

5月9日是阳历一年中的第129天 （闰年第237天） ，离全年的结束还有236。

世界各国/地区节日：

胜利日 每年5月9日是卫国战争胜利日。1945年5月8日纳粹德国对苏联正式签订投降书，宣布在第二次世界大战无条件投降（苏联称为伟大的卫国战争）纪念日。 投降书生效时欧洲中部时间为5月8日，而莫斯科时间为5月9日，因此美国及西欧国家定于每年的5月8日，俄罗斯等东欧国家定于每年的5月9日。 每年在这天，欧洲各地，尤其是在二次大战中胜利和曾经受纳粹德国占领和袭击的国家，都会以不同方式纪念第二次世界大战欧洲战场的结束。据悉，约有超过60万名哈萨克斯坦士兵牺牲在战场上。

纪念与和解日 «纪念与和解日»是联大在2004年11月22日，根据俄罗斯、独联体一些国家以及其他会员国的倡议而作出决定的：每年5月8日和9日，联合国都要举行二战结束纪念活动，目的是推动和平，反对战争，促使用和平手段解决一切争端。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 彼得罗巴甫尔市一街道正式以哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫的名字命名。

2001年 阿斯塔纳市«祖国母亲»纪念碑举行揭幕仪式。

2009年 哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、塔吉克斯坦等国家青年组织出席上海合作组织青年理事会会议。

2016年 纳扎尔巴耶夫出席在莫斯科红场举行的纪念二战胜利71周年的阅兵仪式。