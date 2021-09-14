全球疫情：单日新增病例超50万例 累计逾2.25亿例

哈通社/努尔苏丹/9月14日--据外媒综合报道，截至努尔苏丹时间9月14日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例225941342例，累计死亡病例4651091例。

全球单日新增确诊病例506256例，新增死亡病例7800例。

数据显示，美国、英国、土耳其、印度、伊朗是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、印度、伊朗、印度尼西亚是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例42013330例，累计死亡病例679287例。与前一日同时间数据相比，美国新增确诊病例160842例，新增死亡病例1305例。

截至当地时间9月13日，巴西单日新增新冠肺炎确诊病例6645例，累计确诊病例达21006424例；单日新增死亡病例215例，累计死亡587066例。

据印度卫生部13日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至33264175例。在过去24小时内，印度新增确诊病例27254例；新增死亡病例219例，累计死亡病例达442874例。

据俄罗斯新冠病毒防疫官网13日公布的最新数据，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例18178例，累计确诊7158248例，新增新冠肺炎死亡病例719例，累计死亡193468例。