50家大型企业去年共纳税8.6万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/4月23日 – 2020年新冠大流行期间，哈萨克斯坦政府为激励中小企业而采取的一系列措施对国民经济的稳定持续发展起到了重要的支持作用。

经济分析机构FinReview.info最新公布的一份分析报告指出，去年哈萨克斯坦实施的中小企业激励和支持措施（包括税收优惠、免息贷款和延期还款、减少行政压力和改善营商范围等政策），对超过70万个商业实体起到了有效的帮助。不过，相关减免政策，也造成了占GDP1%~1.3%的税收缺口。

分析报告称，2020年，来自税收收入的8.6万亿坚戈被补充到了国际预算当中。这一数据较2019年减少了6.553亿坚戈。其中，行业领先的50家大型企业缴纳了3.9万亿坚戈的税费，占到了税收收入的46%。

报告认为，国家的激励和扶持政策有效的保障了经济的稳定发展，并且提振了国内企业的信心。

数据显示，在50个最主要的纳税企业当中，石油领域的企业占到了多数。

共有19家石油及相关行业企业缴纳了2.3万亿坚戈的税款，相当于50个企业纳税总额的59%。

仅次于石油行业企业的是冶金业，该行业企业纳税额达到了4.9万亿坚戈。

再之后是三大烟草企业，合计缴纳税款2715亿坚戈。而四家大型矿业企业的纳税金额达到了2009亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】