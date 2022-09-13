联合国：全球5000万人困于“现代奴隶制”，600万女性被迫结婚

哈通社/努尔苏丹/9月13日--据《卫报》9月12日报道，最新的一项研究表明，2016年来，全球范围内，累计有5000万人陷入现代奴隶制，他们要么被迫违背自己的意愿工作，要么被迫结婚。

国际劳工组织、国际移民组织和反歧视组织联合发布的一份最新报告称，据估计，过去5年，全世界受困于包括性交易在内的强迫劳动人数上升至2800万，另有2200万受困于强迫婚姻。



据报道，大多数强迫劳动的案例（86%）发生在私营部门，包括制造业、建筑业、农业和家政工作。据估计，数以百万计的人还被困在商业性剥削中，其中主要是女性，包括成年女性和未成年女性。报告发现，雇主使用的主要胁迫形式是故意扣留工资和威胁解雇，难民危机助长了这一剥削行为。

此外，还有超过600万成年妇女和未成年女孩被迫结婚，尤其是16岁及以下女孩的童婚。绝大多数强迫婚姻（超过85%）是由家庭压力驱动的，大多发生在亚洲和太平洋地区以及整个阿拉伯国家。

新的研究结果还显示，奴隶制在世界范围内大规模发生，超过一半（52%）的强迫劳动和四分之一的强迫婚姻发生在高收入或中等收入国家。

«令人震惊的是，现代奴隶制的状况并没有改善。»国际劳工组织总干事盖伊莱德说，政府、工会、雇主组织、民间社会和普通民众都应该发挥相应的作用，改善现代奴隶制。

国际劳工组织、国际移民组织提出了一些减少现代奴隶制流行的建议行动，包括改进劳动法以及相关检查，结束国家强制劳动，加强措施以制止供应链中的贩运和奴役，提高法定结婚年龄到18岁等。