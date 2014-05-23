死了50000次的日本演员

如果你是日本武士电影的死忠，那你一定知道每部电影里至少有一个人要以很特殊的方式死去。他被武士刀或是刺或是切或是劈，然后在死前扭曲成奇怪的形状。现在你要知道这么一个人--福本。他已经在日本电影中"死了"50多年了，他专门扮演被武士英雄所杀的人。

坏人或许没有太多的戏份，但福本说这却是电影中最关键的部分。他说："我扮演的角色在影片中起到很大的作用。"越壮烈的死亡越能衬托英雄的伟大。 在他死的时候他故意添加了一个奇怪搞笑的动作，这在日本被称为"buzama"。他解释到："无论我们时候时候死，我们都必须是难看的笨拙的而不是优雅的。在 buzama 这种方式下，我们能找到属于自己的美丽。用不酷的方式死去是最酷的一件事。"

福本花了很多时间设计了很多种在剑斗中死亡的方式。其中最棒的姿势要数"ebi-zori"或"prawn bend"。这种死亡姿势他死后的姿势想一只虾，在完全死去前还会抽搐。福本说这是最棒的一种方式，因为摄像机对准英雄，使他有时间在死前将脸对准观众。

尽管他在银幕上已经表演了50000次，但福本还没有机会演一次主角。目前为止他戏份最重的电影要数 Tom Cruise2003年的《最后的武士》，在那部电影中他扮演一名沉默寡言的剑客。福本最新的电影将于7月在日本上映，名为《Uzumasa Limelight》。他说："从一开我就拒绝这部电影，我告诉他们我做不到，这是一个很疯狂的想法。"

他补充说道："电影一开始拍摄时我就感到很紧张。从来没有这么多摄像机摆在我的面前对准我。这一次我有很多自己的想法，这给我的搭档造成了很大的麻烦。"这部电影有点类似自传，福本扮演的角色是一名退休的特技演员，是一名有抱负成为武士明星的女演员的朋友和导师。 福本开始他的演员生涯时只有15岁，很快就对扮演反派产生了兴趣。他不断观察Charlie Chaplin的表演方式发明了很多"死"的方法。有时候他会转动眼睛，跪在地上安静的死去。在另一个镜头中他又会大叫一声鲜血从伤口大量喷出。

5英尺8英寸高110磅重，这位汉子说死亡是一个创造的过程不需要任何规则和练习。需要的是对细节的将就。他说："我观看卓别林的电影，研究他死亡的方式。喜剧演员十分惊人，不需要任何特技就直接摔到。" 他还说道："在我看的电影中，卓别林十分努力的摔到。很简单的一个镜头。但我却笑了。我在想这是为什么。我想到 是的，我明白了，在我被切成薄片的时候也要这么做。我也必须很努力的摔到就像我真的感觉到疼痛一样。 也许我不能把我的感受一五一十的传达给观众。但这是我的初衷。"

练习的时候福本用的是木头剑，拍摄过程中使用的是钝的日本武士刀复制品。它们可能没有锋利的边缘，但仍能使人感觉到疼痛。但福本却说这是工作的一部分。他说："如果你犹豫了你就演不出疼痛的感觉了。" 福本在他的同事中受到很高的尊敬，他们都把他当做模范。武术指导Mitsuhiko Sieke说："作为一名武术指导，我总是让福本表演一些至关重要的场景。不仅仅是因为他的演技，还有他的经验。他总是给我武打戏增加色彩。" 不幸的是，和日本的武术电影一样 kirerayaku的死亡戏渐渐变得不流行了。现代戏充斥着日本的娱乐业。 福本说："我的妻子更喜欢看 24 而不喜欢看我那些我被杀死的武士道电影。"所以福本没有机会把他的演技传授给新一代的演员了。 要问他最难忘的角色是什么， 福本说这很难选择。他说："无论我是否死在了银幕的边缘或谁杀死了我，又或者是制作多么精良的电影。每一部片子我都付出百分之百的努力。希望有人能够主要到我所做的事。我想有人注意到的，幸运的是，这次他们让我演主角。"

（本文摘自 煎蛋网）