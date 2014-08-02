朝鲜发行5000元新钞金日成肖像消失

哈通社阿斯塔纳8月2日电，据新华社报道，新华社驻平壤分社记者陆睿8月1日确认，新版5000朝元钞票7月28日开始在市场出现。朝鲜官方尚未宣布发行新钞的消息。韩联社援引国家情报院对国会的汇报内容说，旧钞可在一段过渡期内兑换成新钞或继续使用。过渡期后，旧钞将作废。5000朝元是朝鲜币值最高的钞票。

金日成肖像新钞上消失 陆睿说，朝鲜政府将5000朝元新钞的图案从金日成肖像换成国际友谊展览馆和万景台故居的图片。 韩国网刊《每日朝鲜》8月1日报道，已经开始流通的5000朝元新钞并未印金日成肖像，意味着金日成肖像已从朝鲜货币上暂时消失。 报道援引朝鲜境内消息来源的话说，朝鲜中央银行各个地区分支8月1日上午都开始兑换5000朝元新钞，"我们已经得到新钞，看到金日成肖像消失，感到奇怪"。

然而，多家韩国媒体先前报道，新版5000朝元将同时印有金日成及其儿子金正日的肖像。 韩联社7月30日报道，新版5000朝元的钞票同时印有金日成和金正日的肖像，而旧版5000朝元仅印有金日成肖像。 抑制通货膨胀打击外汇黑市 韩联社认为，尽管这次发新钞与正式货币改革无关，但显然有抑制通货膨胀和打击外汇黑市之意。 朝鲜经济实行双轨制，外汇在朝鲜经济体系中充当"润滑剂"的作用。现在普通朝鲜民众手里都持有一定数量的外币，包括美元、人民币、欧元等。 路透社去年报道，朝鲜居民使用人民币明显增多。大多数商店内的价签都用美元、人民币和欧元标注价格。 鉴于朝鲜的很多经济数据并不公开，围绕朝鲜境内的外汇流通规模有不同推测。韩国三星经济研究所分析师去年4月估算，这一数字为大约20亿美元，而朝鲜经济总量约为215亿美元。