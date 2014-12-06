哈通社阿斯塔纳12月6日电，据香港《文汇报》报道，菲律宾中部面临今年东南亚最强台风"黑格比"来袭，或将在6日晚在菲律宾东萨马省或北萨马省登陆，稍后将威胁仍在重建的去年"海燕"灾区以至首都马尼拉，预计全国逾半地区及约5000万人受影响。

据报道，菲律宾东部逾50万户、约250万人需在"黑格比"登陆前疏散，菲军方派货车接载民众到避灾中心。 部分航班取消 两千旅客滞留 菲当局宣布渡轮停航，逾2000名旅客滞留马尼拉，菲航及宿雾太平洋航空取消部分来往中部及南部航班。 菲律宾气象局5日表示，"黑格比"距离菲律宾中部东岸约300多公里，最高风速为每小时215公里，最大阵风达每小时250公里，风力较前日稍为减弱。 "海燕"灾区抢购食品 菲气象局预料"黑格比"会带来狂风暴雨，萨马省海面6日或卷起4至5米高巨浪。"海燕"重灾区东部塔克洛班市去年因风暴导致与外界隔绝，居民缺粮数周引发抢掠。民众吸取去年经验，提早撤离沿岸地区，并提前抢购食品，油站大排长龙。 美国海军联合台风警报中心(JTWC)警告称，"黑格比"登陆后或向北移动，恐正面吹袭马尼拉，当地市长已呼吁民众做好准备。 菲律宾中部去年11月遭"海燕"吹袭，造成逾7350人死亡或失踪。