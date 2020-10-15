德国新冠肺炎单日新增病例超5000例

哈通社/柏林/10月15日 —— 据人民网消息，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所14日公布的新冠疫情数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增确诊病例5132例，创4月初以来单日新增最高纪录。

数据显示，德国累计新冠确诊病例334585例；新增死亡43例，累计死亡9677例。

德国总理默克尔14日说，德国疫情目前呈现“指数型增长”，必须加以阻止。当天，德国联邦与各州政府达成协议，对新冠疫情热点地区加强防控，同时将全力避免再度“封城”。

默克尔当天在新闻发布会上说，政府必须全力控制疫情发展，否则将面临“不良后果”。

根据联邦和各州政府的协议，各州最迟应在当地疫情突破“警戒线”（即过去7天每10万人累计确诊超过50例）时加强防控限制措施。这包括扩大强制戴口罩的公共人群聚集区范围，将公共空间聚会人数和个人庆祝活动人数均限制在10人以内，举办100人规模以上活动需获当地卫生部门批准，每天23时后餐饮业停止营业等。

协议说，上述措施实施后，如感染人数10天内仍在增加，有关地区必须采取进一步限制措施。但协议强调，联邦与各州政府将全力避免再度“封城”。

协议呼吁德国民众在秋冬季节遵守5项基本防疫措施，即保持1.5米距离、遵守卫生措施、戴口罩、使用新冠预警移动应用程序和密闭空间通风，并强烈建议全体国民避免前往或离开疫情突破“警戒线”的地区进行非必要旅行。