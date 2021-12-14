约翰斯·霍普金斯大学：美国累计新冠确诊病例超5000万例

哈通社/努尔苏丹/12月14日--据新华社报道，美国约翰斯·霍普金斯大学13日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过5000万例。

截至美国东部时间13日14时22分（北京时间14日3时22分），美国累计确诊病例50009507例，累计死亡病例797916例。美国是全球累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家。

目前，美国累计确诊病例最多的州是加利福尼亚州，为5169348例；其次是得克萨斯州，为4394772例。佛罗里达州累计确诊病例超过375万例，纽约州超过285万例，伊利诺伊州超过190万例。

数据显示，美国累计确诊病例于2020年11月9日超过1000万例，今年1月1日超过2000万例，3月24日超过3000万例，9月6日超过4000万例。从1000万例增至2000万例用时53天，从2000万例增至3000万例用时82天，从3000万例增至4000万例用时166天，从4000万例增至5000万例用时98天。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。



