联合国秘书长：全世界有5000多万人遭受城市冲突之苦

哈通社/纽约/1月26日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯周二在安理会就如何保护陷入城市冲突的平民举行的辩论中表示，目前有5000多万人受到城镇中进行的战斗的影响。

古特雷斯表示，当在人口密集地区使用爆炸性武器时，大约90%的死伤者并没有参与煽动暴力。

他说:“无论是在近期还是长期，平民都会遭受毁灭性的伤害。”

他表示，许多受害者面临终身残疾和严重的心理创伤。水、电和卫生基础设施经常遭到破坏，医疗保健服务严重中断。

突出的案例

古特雷斯表示，在去年以色列和哈马斯武装人员的战斗中，加沙有数十所学校和医疗设施受损，有近80万人无法获得自来水。

在阿富汗，去年5月，喀布尔一所高中外发生爆炸袭击，造成90名学生死亡，其中主要是女孩，另有240人受伤。

他说，“除了眼前的痛苦和折磨，对学校造成的间接影响从教育中断，到早婚和被招募加入武装团体的可能性增加。 ”

根据2020年在也门进行的一项研究，在人口密集地区使用重型爆炸性武器破坏了该国的每一种资源和系统。

古特雷斯说:“从阿富汗到利比亚、叙利亚、也门以及范围更广的地方，当战斗人员在他们中间移动，并将军事设施和设备置于民用基础设施附近时，对平民造成伤害的风险随之上升。”

其他影响

他说，这种冲突的后果远远超出其更直接的影响，使人们面临被围困和封锁的风险，这对不断扩大的城市地区的平民产生了可怕的影响，甚至导致饥饿。

他解释说，“城市战争迫使数百万人离开家园，造成难民和境内流离失所者人数创下纪录”。

例如，在伊拉克摩苏尔80%的住房被毁四年后，估计仍有30万人流离失所。

城市中的战争还会产生数百万吨废墟，对环境和人们的健康构成威胁。未爆炸的弹药对于返回家园的人们构成威胁。

除此之外，建筑物的大规模毁坏使发展倒退了几十年，破坏了实现可持续发展目标的进展。

措施

古特雷斯告诉安理会成员，“在城市发动战争的可怕的人道成本不是不可避免；这是一种选择。”

他分享了一些有助于预防和减轻其影响的措施。

首先，关于国际人道主义法，他指出，近年来人们对遵守这些法律越来越关注。

他指出，“追究严重侵权行为的责任至关重要”，并认为会员国必须表现出最大限度调查和起诉战争罪指控的政治意愿。

他解释说：“这是我们对受害者和他们所爱的人应尽的义务——发挥强大的威慑作用至关重要”。

选择和更好的做法

第二，古特雷斯解释说，冲突各方在发动战争时具有选择。

他说，“当他们在城市发动战争时，他们应该调整他们对武器和战术的选择，认识到他们不能像在公开战场那样在人口稠密地区作战”。他敦促会员国承诺避免在人口稠密地区使用大面积爆炸性武器。

第三，也是最后一点，古特雷斯提出了采取更好的政策和做法，包括更系统地跟踪发生在城镇中的被指控事件的必要性。

他认为，这种类型的分析可以为更负责任的武器销售方式提供信息，并有助于澄清失踪人员的命运，为最大限度地减少平民伤害提供信息，并确保问责、恢复与和解。

红十字会呼吁采取行动

红十字国际委员会主席毛雷尔也在安理会发言，该委员会是对城市战争作出人道主义反应的主要前线组织之一。

毛雷尔向安理会成员提出了四项行动呼吁：改善对国际人道主义法的遵守：采取和实施保护基本服务的措施；加紧努力减轻饥饿和粮食不安全，防止饥荒；防止国内流离失所和加强对国内流离失所者的保护。

毛雷尔指出，“战争正在快速变化”。他认为，国际社会正在“竭尽全力保持努力，以防止和应对战争造成的人道主义影响。”

他向安理会成员表示，“被困在城市战争中的人们经历的痛苦最为严重。为了现在和今后一代代人，我们能够而且必须做得更多”。