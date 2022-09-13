联合国：全世界有 5000 万人处于现代奴役中

哈通社/努尔苏丹/9月13日--据联合国新闻网站报道，国际劳工组织、国际移民组织和国际人权组织«自由行走»（Walk Free）联合报告显示，在过去五年中，遭受现代奴役的人数显著增加。到 2021 年，有 5000 万人生活在现代奴役中。其中，2800万人被强迫劳动，2200万人被困在强迫婚姻中。

国际劳工组织总干事莱德表示，现代奴役的状况并没有改善，没有什么可以为这种对人权的根本性侵犯的持续存在进行辩解。

他表示，与 2016 年的全球估计相比，2021 年的人数增加了 1000 万人。妇女和儿童仍然处境非常脆弱。大多数强迫劳动案例（86%）发生在私营部门。除商业性剥削外，其他部门的强迫劳动占所有强迫劳动的 63%，而强迫商业性剥削占所有强迫劳动的 23%。

他同时介绍说，国家强加的强迫劳动占强迫劳动人口的 14%。 几乎八分之一的强迫劳动者是儿童（330 万），其中一半以上是商业性剥削。

根据去年的一份报告，估计有 2200 万人生活在强迫婚姻中。比2016 年的全球估计数增加了 660 万人。强迫婚姻的真实发生率，特别是涉及 16 岁及以下的儿童，可能远远高于目前的估计。估计数基于狭义的定义，并不包括所有童婚。不过，童婚被认为是强迫的，因为儿童不能在法律上同意结婚。