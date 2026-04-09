哈萨克斯坦约5000人等待器官移植 捐献体系持续完善

据介绍，此类专题会议此前已在阿拉木图、奇姆肯特和阿克托别等地举行，目前仍在全国范围内持续推进。相关工作的重点在于发展遗体器官捐献，以此作为提升器官移植数量的关键来源。

数据显示，哈萨克斯坦等待器官移植的人数持续增长，从2023年的3961人增加至2025年的4506人，整体需求呈上升趋势。

与此同时，潜在器官捐献者的识别数量也在不断增加，从2023年的49例上升至2025年的186例。不过，影响移植数量的关键因素仍然是家属是否同意以及捐献流程能否顺利实施。

具体来看，2023年完成7例捐献流程，2024年为6例，而2025年已有19例实际实现的遗体捐献，为器官移植提供了条件。整体来看，相关工作虽呈现增长态势，但与潜在需求相比仍有较大提升空间。

此外，公众对器官捐献的意愿登记人数明显增加，从2023年的3.8万人增长至2025年的14.5万人以上。然而，家属拒绝比例依然高于同意比例，这在一定程度上限制了可实施的移植数量。

协调中心主任艾达尔·西特卡济诺夫表示，哈萨克斯坦已基本建立起器官移植协调体系，但遗体器官捐献的发展仍在很大程度上取决于社会信任度和公众认知水平。

目前，相关部门正持续加强区域层面的工作，通过组织外出会议、开展专业培训以及完善捐献医疗机构体系，推动器官捐献机制进一步规范化和高效化。

有关部门指出，这类系统性举措旨在提升公众对器官捐献的接受度，从而增加捐献数量，降低等待移植患者的死亡风险。

【编译：达娜】