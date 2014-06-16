中国新疆：500余千克禁入境樱桃被销毁

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，6月11日，中国新疆检验检疫工作人员在乌鲁木齐机场口岸集中销毁了近期截获的500余千克旅客非法携带入境的鲜食樱桃，并邀请机场海关及南航新疆分公司的代表作为社会监督员进行现场监督。

据悉，6月10日，新疆检验检疫局乌鲁木齐机场办事处工作人员在对奥什飞往乌鲁木齐的CZ6034航班入境检疫查验时，查获旅客私自携带的木质和纸箱包装樱桃32件约500千克、散装樱桃约20千克，按规定依法进行截留处理。这是近年来，机场办事处在一架航班上截获旅客私自禁止携带进境鲜食樱桃最多的一次。 据统计，2014年前五个月，机场办事处共截获各类禁止入境携带动植物产品1.8万多批次32116.04千克，检出各类有害生物24种205批次。为严防疫病疫情传入，乌鲁木齐机场办事处将做好进境旅客携带物检验检疫工作，严打非法携带水果进境行为，对截获禁止进境水果依法予以销毁或退回处理。 相关工作人员提示，进口境外水果应在《中华人民共和国允许进境水果种类及输出国家/地区名录》范围内，进口国外水果的国内企业在进口水果前需要到检验检疫机构办理进口水果检疫审批手续，检验检疫机构在受理申请后的20个工作日内完成审批，办理审批手续不收任何费用。