奥巴马宣布移民改革政令 惠及500万非法移民

哈通社阿斯塔纳11月21日电，据彭博社消息，美国总统奥巴马在国会的反对声下以直接颁发行政命令方式推进移民改革，并在11月20日晚上的全国直播电视讲话中宣布了筹划已久的重大移民改革计划，允许境内约500万非法移民获得合法居留地位，让非法移民"从阴影中走出来"，使他们有机会申请工作签証并暂缓被驱逐出境。

根据奥巴马所宣布的移民改革措施，所有在美国居住至少5年、有子女已经成为美国公民或合法永久居民的非法移民，只要他们向政府登记、通过背景调查并无刑事犯罪记录及愿意纳税，就可在3年内免被驱逐出境，而且可以参加工作。 据CNN报道，美国目前有1100万非法移民，其中半数是经墨西哥进入美国。而符合条件上述条件的非法移民人数至预计约440万。白宫方面还表示，另有近一百万人将受益于其他新政策和原有政策的扩大。 但奥巴马强调，这项行政命令并不意味着非法移民能享有居留权。这些人今后不能申请公民，也不能像其他美国人一样申请任何政府津贴或福利。 据《华尔街日报》报道，奥巴马还缩小了应予驱逐出境的人群范围。白宫方面表示，这是为了集中精力打击犯罪团伙、重犯和近期的非法越境者。 奥巴马称，他所说的是问责制是一种常识性的中庸之道：如果你符合标准，就可以走出阴影，成为合法公民；如果你有犯罪纪录，就将被驱逐出境。 此外，这项改革措施还包括加强边境移民问题治理、为高科技劳工提供身份支持、以及扩大对那些儿童时期就被带到美国的非法移民的帮助。 据报道，奥巴马所提出的改革措施将由海关及移民服务局（Customs and Immigration Service）主持，该局要到2015年初才开始接受申请。而白宫方面表示，2014年1月1日之后进入美国的人不符合此法，该办法也不适用于未来越境者。 美国电视台反应冷淡，改革措施引起政坛争议 对于奥巴马的移民改革演讲， 美国几大电视台反应都相对冷淡。包括ABC、NBC、FOX 以及CBS在内的美国大型英语广播电视网络都没有同意进行直播。 有广播电视网络的管理人士称，白宫从未正式找他们预定时间，不过即使预定了这项请求也可能被拒绝。 不过美国主要的西班牙语电视网Univision电视网同意播出总统讲话，Univision电视网推迟了拉丁格莱美奖（Latin Grammy Awards）颁奖节目为播出奥巴马讲话腾出空挡。 这些新的措施标志着三十年来对国家移民法最彻底的改变，但奥巴马此举绕过国会参众两院，直接通过行政命令实施改革，在美国政坛引起了相当大的争议，也掀起了与共和党关于"越权"这个话题的激烈斗争。 一些共和党国会议员威胁采用的对抗方式可能会导致联邦政府再次关闭。参议院少数党领袖、肯塔基州共和党议员麦康奈尔（Mitch McConnell）表示，奥巴马提议的举措无视法律规定，摒弃选民意见，给守法移民造成新的不公正待遇，但并没有解决问题。 据美国媒体报道，美国移民改革联合会的杰克•马丁表示，对于民主和共和两党来说，移民改革问题是一个复杂的政治议题。马丁表示，"这个问题恰恰位于民主党和共和党相争的焦点。民主党希望能巩固来自对移民问题最关注的拉美裔社区的支持，而共和党则正在努力平衡草根利益和商界利益，同时希望吸引拉美裔选民的更大支持。" 有分析人士指出，如果奥巴马总统颁发这项政令，那将意味着奥巴马对总统职能和权限的广义诠释为今后入主白宫的人设下先例，总统都将可以签署类似的政令。