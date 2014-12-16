"世界品牌500强"国家排名：法国位居第二，中国排第五

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，根据业界排出的最新榜单，苹果扭转一度下滑的品牌形象，重返"世界品牌500强"榜首；谷歌和亚马逊紧随其后。中国有29个品牌入选，其中跻身百强的有CCTV、国家电网、工商银行、中国移动和联想，腾讯、百度、阿里巴巴和中国华信首次上榜。

据中新社15日报道，由世界品牌实验室编制的2014年度(第十一届)"世界品牌500强"15日在纽约揭晓。

引人瞩目的是，在今年位列前十的品牌中，科技品牌占到六席，分别是苹果、谷歌、亚马逊、微软、国际商业机器（IBM）和脸书；四个非科技品牌为可口可乐、通用电气(GE)、埃克森美孚和沃尔玛。新上榜的26个品牌中，互联网行业表现突出，共有6个品牌，即：腾讯、百度、阿里巴巴、社交媒体Instagram、连我和网络移动支付服务商正方。

从品牌的国家分布看，美国占据227席，继续保持品牌大国地位；法国以44个品牌位居第二，比去年少了3个；英国以42个品牌超越日本排名第三，比去年增加了3个；第四名日本入选39个品牌，中国以29个品牌位居第五。 从行业看，食品与饮料行业、传媒行业和汽车行业并驾齐驱居前，各有36个品牌入选。零售、能源和互联网三个行业可算第二阵营，分别有23个、21个和20个品牌入选。同时，各行业中，教育类的品牌最古老，平均"年龄"为340.64岁，最古老的英国牛津大学已有918年历史；科技品牌最年轻，如YouTube、推特和连我等建立不足10年却已拥有几亿用户，并成为世界级品牌。

世界品牌实验室主席、诺贝尔经济学奖得主罗伯特∙蒙代尔教授表示，中国正在实施的"新丝绸之路"经济战略对提升中国国家品牌和企业品牌都具有正面作用，而一个国家的整体品牌形象作为一种战略性竞争资源，正愈来愈受到各国政治和商业首脑的重视。不过，中国品牌目前还难以满足发达市场对差异化的要求，在国内形成的品牌价值难以复制到国外，而且仍缺乏国际水准的企业创意和品牌管理人才。

世界品牌实验室已经连续11年发布"世界品牌500强"，此次经由对全球8000个知名品牌进行研究而推出当下最具影响力的500个品牌名单。