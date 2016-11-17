预期世博会期间阿斯塔纳将迎来500万各国游客

哈通社阿斯塔纳 - 2017年阿斯塔纳世博会期间，每天将举行33场不同的活动。

16日，世博会运营公司旅游和发展部负责人阿连•沙伊朱尼索夫在接受哈通社记者采访时表示，在为期93天的世博会期间，阿斯塔纳市将迎来近500万游客。



"我们预计，在世博会期间平均每天世博园将接待3.5-4.5万游客，而高峰期将超过10万人。"他说。



沙伊朱尼索夫称，2017年阿斯塔纳市将新增3-3.1万住宿设施。



这类设施包括各类民宿、旅馆、出租房和公寓，以及可被利用的大学宿舍等。



沙伊朱尼索夫表示，大量涌入阿斯塔纳的外国游客的住宿需求，将主要通过此类设施满足。



至于国内游客，沙伊朱尼索夫认为其中大部分人会选择在首都亲友家中借宿。



沙伊朱尼索夫还表示，他相信哈萨克人的热情好客之风，一定会给来访的外国游客留下深刻的印象。



他还透露，在为期93天的世博会期间，将举行总计3000多场不同的活动，平均每天有33场。



这些活动涵盖文化、历史、科技等多种范围，将对游客产生巨大的吸引力。



【记者：马尔兰·吉耶姆拜 编译：木合塔尔·木拉提】