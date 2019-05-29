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    09:53, 29 五月 2019 | GMT +6

    年初至今共有500多"回归者"落户巴甫洛达尔州

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    哈通社/巴甫洛达尔州/5月29日 - 据pavlodarnews.kz消息，巴甫洛达尔州政府宣布，为吸引和保障更多外籍哈萨克族裔"回归者"能够顺利落户巴甫洛达尔州，将再增加250个落户补贴名额。

    在日前举行的巴甫洛达尔州地方议会委员会例行会议上，巴甫洛达尔州就业和社会计划管理局副局长赫尔瓦•卡什肯诺娃称，2019年前4个月，有来自蒙古、中国、乌兹别克斯坦和俄罗斯的250名外籍哈萨克族裔同胞迁居至巴甫罗达尔州。

    "这些人当中有拿到落户补贴的，也有未申请落户补贴的人。本州可提供的落户补贴政策名额总计为250个，且均已发放。为了能够更好地保障落户人员的情况，我们想劳动和社会保障部提交了追加250个（或63户家庭）落户补贴名额的申请。"她说。

    据了解，年初至今，落户巴甫洛达尔州的"回归者"总数达到了500多人。

    赫尔瓦•卡什肯诺娃称，获得落户补贴名额后，"回归者"家庭可在迁徙和租住房屋（一年期）方面得到相应的财政补助。

    据其介绍，迁居巴甫洛达尔州的外籍哈萨克族裔主要是为了与当地的亲人团聚。主要的迁居目的地为阿克苏、埃基巴斯图兹、乌斯潘、迈伊、巴甫洛达尔和额尔齐斯等地区。

    今年巴甫罗达尔州还计划从哈萨克斯坦劳动力资源富余的地区，吸纳2175人（或548个家庭）迁居巴甫洛达尔州。

    吸引外籍哈萨克族裔"回归者"落户巴甫洛达尔州的计划启动于2009年。

    其中最知名的一例，是来自中国的"回归者"阿达勒•哈米特汗，他独自驾驶拖拉机，装载全部家当，行驶1500公里迁居至该州落户。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 社会 哈萨克 巴甫洛达尔 黄金储备
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