日本雪蟹拍出500万日元世界最高价

哈通社/努尔苏丹/11月7日--据日本共同网消息，日本鸟取市的鸟取港7日举行了日本海冬季美食楚蟹（又称津和井蟹）的本季首次竞拍，1只被认定为鸟取县最高档品牌“五辉星”的螃蟹以500万日元（约合人民币32万元）成交。

这只雄蟹也被称为“松叶蟹”，蟹壳宽14.6厘米，重1.24公斤。该县称，这是全球最高的螃蟹竞拍成交价。楚蟹捕捞于6日凌晨零点解禁，螃蟹季已经到来。

竞拍从早晨8点左右开始，第一只蟹拍出500万日元高价令场内一片沸腾。拍下这只楚蟹的是鸟取市的中间商“KANEMASA滨下商店”，该商家在去年的首拍中曾以200万日元拍下“五辉星”，创下了吉尼斯世界纪录。

该公司社长滨下哲尔（49岁）笑容满面地说：“今年也抱着拿下世界第一的想法迎接首拍。我觉得这是一只肉质非常饱满的好蟹”。据称拍下的螃蟹将批发给银座的高档日餐馆。

据鸟取县水产课介绍，上个螃蟹季因天气不错，捕获量颇丰，似乎要超出该县分配到的捕捞配额。从去年12月10日以后，对螃蟹的尺寸和捕捞量进行了严格限制。本季将通过增加休息日等措施防止过度捕捞。

兵库县新温泉町的渔港6日也举行了首拍，1.2公斤的松叶蟹拍出300万日元高价。