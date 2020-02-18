游轮乘客首批500人将下船

哈通社/努尔苏丹/2月18日--据共同社报道，关于发生新型冠状病毒肺炎（COVID-19）集体感染的«钻石公主»号游轮，观察期待在船上的乘客等19日将开始下船。据日本厚生劳动省介绍，19日约有500名乘客下船，当天上午开始有关工作，计划至21日结束。另一方面，韩国18日向东京羽田机场派遣包机等，各国全面启动从游轮上撤侨的工作。

据厚劳省等透露，和歌山、东京、爱知新确诊总计7人感染，其中和歌山出现国内首例十几岁感染者。东京16日确诊感染的男医生的儿子也已感染。此外游轮上新确诊88人感染。

厚劳省18日透露，47个都道府县设置的«回国者·接触者咨询中心»即日起以24小时态势进行应对。为增强病毒检测能力，已采取措施向全国的«感染症指定医疗机构»及大学医院提供病毒检测试剂。

据厚劳省称，截至17日已采集了全部乘客的病毒检测样本。若检测结果呈阴性且健康状态没问题的人将下船，根据进展情况也可能较21日延后。据称船员即使呈阴性也需要与签约的运航公司进行协调。乘客和船员若呈阳性则均将住院。

厚劳省为防止疫情扩大，要求从5日起乘客等待在船上自己的房间内，在14天观察期结束的19日若检测结果为阴性，则下船后可恢复日常生活。

«钻石公主»号上还有一千多名外籍人士。韩国政府派遣的总统专机18日抵达东京羽田机场。澳大利亚、以色列、加拿大、香港、意大利也推进了用包机等撤侨的准备。

由于1月底在停靠地香港下船的香港男性确诊感染新冠病毒，厚劳省在游轮停靠横滨港后，对乘客和船员约3700人实施了检疫。至今已检测总计2404人，其中542人确诊感染。包括在医院等发现的病例，国内报告的患者数总计615人。