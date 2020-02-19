钻石公主号游轮约500名乘客开始下船

哈通社/横滨/2月19日 -- 关于发生新型冠状病毒肺炎（COVID-19）集体感染的钻石公主号游轮，以老年人为主的乘客们19日开始了下船。

据共同社报道，根据计划，下船将持续到21日，为期3天。首日下船对象约为500人，病毒检测结果呈阴性。乘客们从确认出现感染者的5日起接受了为期14天的医学观察，被要求留在房间内不得外出。最初约达3700名的乘客和船员中，被确诊感染的共有542人。

据日本厚生劳动省介绍，截至17日实施了对全部乘客的病毒检测。检测结果呈阴性、且在医生等的健康检查中也没问题的人成为下船对象。计划到21日结束下船，但根据进展情况也可能延后。

下船的乘客乘巴士转移到横滨站等多个交通枢纽站，然后乘坐公共交通工具等返家。考虑到感染的可能性，和感染者同一房间的密切接触者将于日后下船。据称，船员即便检测结果呈阴性，下船也需要与游轮运行公司进行协调。

该游轮1月20日从横滨港出发。在中途停靠地香港下船的香港男性被确诊感染新冠病毒，厚劳省在横滨港对所有乘客和船员实施了检疫。除检测呈阳性的人、急病患者、有基础疾病的老年人等之外，其余乘客被要求在船内房间待命。