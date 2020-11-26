“萨姆鲁克-卡泽纳”信托基金已实施500个具有社会意义的项目

哈通社/努尔苏丹/11月26日--“萨姆鲁克-卡泽纳”信托基金（Samruk-Kazyna Trust）公关总监米拉斯·厄尔格巴耶夫在第九届民间论坛框架内举行的慈善论坛上表示，“萨姆鲁克-卡泽纳”信托基金已实施了500个具有社会意义的项目。

发言人表示：“‘萨姆鲁克-卡泽纳’信托基金已运行了大约10年，在这十年中，实施了约500个具有社会意义的项目，约有150万人获得了援助。该基金的宗旨是一致性、高效性，并具有社会意义。对我们来说，能够系统地解决问题非常重要。我们不再做一次性的慈善，当我们提供帮助时，我们总是希望能够解决某些问题，我们会研究问题本身，研究原因，以便将来这个问题能够不再出现或减少其影响。”

据发言人介绍，尽管冠状病毒大流行仍然存在，但该基金今年仍将继续实施其项目。在隔离期间，大多数工作都是在线完成的。因此，将继续与“Zamandas”儿童俱乐部进行合作，来自社会弱势群体的儿童可以在该俱乐部接受进一步的教育。此外，健康儿童项目也正在实施中，该项目的将所有咨询调整为在线模式，向诊断为脑瘫的儿童提供康复援助。在隔离检疫条件下开展工作将有助于在慈善工作中引入新的实践。

此外，“萨姆鲁克-卡泽纳”信托基金还将与首任总统基金一起，联合实施一个项目，为脑瘫儿童建立8个康复中心和6个心理咨询室。

【编译：阿拉依】



