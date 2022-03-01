日本新冠肺炎累计确诊病例超500万人

哈通社/东京/3月1日 —— 据共同社报道，日本国内2月28日新确诊51348人感染新冠病毒，累计病例超过500万人。今年以来变异毒株奥密克戎爆发式蔓延，300万人以上感染。尽管全国范围疫情高峰可能已经过去，但死亡连日多达200人左右，医疗一线的情况日益严峻。

据报道，政府28日公布的第三剂疫苗接种率仅占总人口的19.3%、老年人的49.0%，如何进一步加快接种成为课题。

日本首次确诊新冠病例是在2020年1月，到累计100万人用了1年零7个月，今年元旦时为173万人，1月20日达到200万人，2月3日达到300万人，到15日已达400万人，疫情急剧扩大。

奥密克戎毒株年轻人即便感染也多为轻症，但对老年人及有基础疾病的人而言则有性命之忧，22日死亡人数创纪录地达到322人。

虽然第三剂疫苗接种速度在加快，但从接种日来看，最多的19日为93万剂，未能达到首相岸田文雄提出的到2月下半月力争实现单日100万剂的目标。不过地方政府未上报的部分有很多，今后累加起来有可能达到100万剂。

向厚生劳动省提供新冠对策建议的专家组织主席胁田隆字指出：“为了改善疫情、将死亡及重症患者控制在最小限度，需要进一步加快疫苗的追加接种。”

28日的新增感染者包括东京9632人，大阪4631人等。死亡198人，其中爱知30人，东京28人。据厚劳省称，重症患者1461人，较前一天减少21人。