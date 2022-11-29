《开放哈萨克斯坦500+》移民政策新理念获得批准

哈通社/阿斯塔纳/11月29日--周二举行的政府会议批准了《开放哈萨克斯坦500+》移民政策新理念。

-这一理念是为更有效地管理移民进程而制定的。文件涵盖了人口、经济、社会和文化领域所有优先事项。为提高哈萨克斯坦经济对高素质专业人士和投资者的吸引力，计划在新理念框架下引入签证新类型。此类签证将签发给学术精英、优秀教师、创意人员和我国市场急需的专业人士。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他指出，政府将重新审视对潜在投资者设定的条件。那些大投资者将获得投资者签证，并获得10年期限的居留许可。

-此外，新理念主要任务之一是鼓励公民迁移到劳动力短缺地区。要提前制定计划，解决为国内移民提供住房、社会基础设施和就业的问题。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理同时指出了保护海外哈萨克斯坦劳工权益的重要性。

-将为海外同胞提供法律咨询援助。为此，我们着手与多数哈萨克斯坦劳目的国签订双边协议。我们必须有能力保护我们的公民，无论他们在哪个国家工作。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

据阿里汗·斯马伊洛夫介绍，新理念设定创建统一的信息平台，用于根据单一窗口原则统计移民流向。该平台将使移民数字化识别和必要时对其行为进行监督成为可能。

-总的来说，新理念提出的措施将改善国家移民政策，并使在这一领域取得积极成果。-阿里汗·斯马伊洛夫称。

政府会议经过审议，一致通过了《开放哈萨克斯坦500+》移民政策新理念。

【编译：阿遥】