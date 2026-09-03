500道题测试人工智能对哈萨克历史文化的理解

在哈萨克语国际协会与OpenAI公司联合项目成果发布会上，项目负责人阿娜尔·库尔曼詹克兹介绍了相关情况。

她表示，人工智能能够正确使用哈萨克语还远远不够，还应当理解哈萨克人的历史、传统、生活方式以及文化特色。

“为检验这一能力，我们开发了一套包含500道题目的专门测试。题目涉及哈萨克人民的历史、风俗习惯、文化传统等。GPT-5.6 Terra模型也参加了此次测试，其正确答题率为35.92%。”她说。

她指出，测试结果不仅能够反映人工智能对哈萨克语的掌握程度，也可以据此评估其对哈萨克民族历史和文化的理解程度。

“除上述内容外，这套人工智能测试体系还对哈萨克语文本理解、语法正确使用、自然语言表达、谚语和固定表达运用、翻译以及安全应答能力进行了评估。值得注意的是，这套评测体系并非从英语翻译而来，而是在充分考虑哈萨克语语言和文化特点的基础上，直接以哈萨克语构建。”阿娜尔·库尔曼詹克兹说。

下一步，这套包含500道题目的测试系统计划向科学家和研究人员开放。

值得一提的是，从社交媒体到电影产业，从在线媒体到人工智能系统，哈萨克语正加速融入数字世界，逐渐形成属于自己的全新传播空间。在人工智能技术迅猛发展的背景下，哈萨克语不仅迎来了数字化转型机遇，也面临着内容生态建设和语言传承的新课题。