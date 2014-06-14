世界杯不应被忽略的50个常识

哈通社阿斯塔纳6月14日电，华尔街日报网站网站在巴西世界杯开赛之际为读者们罗列出了世界杯不应该被忽略的50个常识。

1.世界杯并非一直是现在这样的世界杯。从1930年到1970年，头九届世界杯冠军拿到的都是后来被称为"雷米特杯"(Jules Rimet)的奖杯。

2. 国际足联(FIFA)要求世界杯东道主至少拥有八个球场。多数体育场项目都曾遭遇长时间延迟的巴西决定建设12个球场。

3. 1950年世界杯决赛前夕，所有人都相信巴西将会夺冠，以至于国际足联主席都准备了一份祝贺演讲稿......一份葡萄牙语讲稿。结果巴西以1:2的比分输给了乌拉圭。

4. 历史上只有两个国家成功卫冕世界杯。它们分别是1934年和1938年夺冠的意大利，以及1958年、1962年夺冠的巴西。

5. 只有巴西一个国家参加了每一届世界杯。包括本届在内，巴西队已经连续20届入围。

6. 但巴西并不是每一届世界杯的主力。事实上它头两次参加世界杯都败得一塌糊涂。1930年联邦政局的内讧毁灭了球队的希望。1934年，球员们飘洋过海两个星期才抵达意大利，弄得筋疲力尽。直到1958年，巴西才成其为巴西。

7. 对于波黑等初次亮相世界杯的国家来讲，第一届可能非常艰难。过去五届世界杯22支初次亮相的球队当中，只有七支队伍通过了小组赛阶段。他们一共赢了23场、平了八场、输了47场。

8. 世界杯单场进球最多的纪录由俄罗斯的奥列格•萨连科(Oleg Salenko)保持，1994年俄罗斯对喀麦隆 胜出的五个球就是他踢进去的。

9. 雷米特杯在一名国际足联官员的床底下挺过了第二次世界大战，在1970年永久授予第三次夺冠的巴西，后来却永远地不复存在了。新奖杯采用现代设计，在1974年世界杯上投入使用。

10. 本届世界杯之前，国际足联举行了一场竞赛，让球迷选择各国大巴上的口号。胜出的口号有的诙谐（荷兰："纯爷们穿橙色"），有的鼓舞人心（科特迪瓦："大象出发，征服巴西！"），有的纯属无聊（澳大利亚："足球袋鼠：蹦入历史！"）。然后还有法国的"impossible不是法语词"。实际上它是一个法语词，拼法就是"impossible"。

11. 曾有六届世界杯由东道主国家夺冠：1930年的乌拉圭，1934年的意大利，1966年的英格兰，1974年的西德，1978年的阿根廷，1998年的法国。

12. 南美国家举办的四届世界杯（1930年、1950年、1962年、1978年）全部由南美国家夺冠。在西班牙问鼎四年前的南非世界杯之前，未曾有一个欧洲球队在欧洲以外夺冠。

13. 本届世界杯可能是最后一届有32支球队参赛的世界杯。国际足联正在考虑将2018年俄罗斯世界杯的参赛球队扩大到40支。

14. 共有83个不同的国家参加过世界杯。具体多少要看你怎么计算。其中至少七个国家已经不复存在或有了新的名字，比如苏联、扎伊尔和荷属东印度群岛。

15. 资格赛规则由各洲足联制定，这意味著有些球队去巴西的路比其他球队更长。乌拉圭最辛苦，踢了18场比赛才打入世界杯。而西班牙才踢八场就拿到了入场门票。

16. 2010年世界杯西班牙夺冠后拿回了3,000万美元的奖金。今年的冠军将获得3,500万美元，是2002年巴西所获奖金的将近三倍。

17. 世界杯直到1954年瑞士那一届才有电视转播。2010年决赛仅在美国就吸引观众估计2,430万。

18. 在众多世界杯黑马中，不得不谈的莫过于这两个：美国在1950年以1:0的比分击败英格兰，以及朝鲜在1966年击败意大利。2014年要出现类似惊人程度的翻盘，就得是类似哥斯达黎加灭了西班牙这样的战果。

19. 巴西是举办过世界杯的第二大国家，第一大国家是1994年举办世界杯的美国。

20. 过去五场世界杯决赛中，有三场都无法在常规比赛时间内决出胜负。两场决赛不得不付诸点球大战（1994年、2006年），上一届冠军西班牙则是在决赛的30分钟加时赛中胜出。

21. 本届世界杯将是第一届采用禁区边线裁判技术帮助裁判员决定球有没有过线的世界杯。包括即时回放在内的其他所有辅助技术仍然禁用。

22. 惩戒球员的黄牌与红牌制度到1970年的世界杯才第一次出现，是在一位英国裁判建议下推出的。

23. 自从1986年改为16支队伍的现代淘汰赛制以来，所有淘汰赛中，接近三分之一的比赛都需要在正常90分钟的基础上延时。在这112场比赛中，有14场比赛用加时赛决出胜负，21场用点球大战决出胜负。

24. 国际足联表示，今年夏季每一支球队仅仅是参赛都会拿到800万美元，另外还有150万美元用来支付准备开支。

25. 单届世界杯单人进球最多的纪录已经保持了56年，它属于1958年踢进13个球的法国球员朱斯特•方丹(Just Fontaine)。

26. 世界杯观赛人数纪录仍由美国保持，1994年世界杯期间平均每场有68,991名球迷观赛。

27. 过去19届世界杯期间，七支冠军球队--意大利、法国、西班牙和巴西--曾穿着深蓝或宝蓝色衣服举起奖杯。只有一支冠军球队身穿红色衣服--1966年的英格兰队。

28. 德国队在世界杯经历的四次点球大战中从未输过。英格兰队三次点球大战均是败方。

29. 第一位戴着手套参加世界杯决赛的守门员据信是1974年西德队的泽普•迈尔(Sepp Maier)。在那之前，几乎所有守门员都是光着手比赛。

30. 1982年西班牙世界杯的比赛场地最多，一共有17个体育场，遍布14个城市。1930年首届世界杯是最紧凑的，只有三处场地，且都集中在乌拉圭的蒙特维的亚。

31. 今年在马拉卡纳体育场(Maracana Stadium)举行的决赛将可容纳观众约7.5万人，不到1950年同一场地世界杯决赛期间估计17.4万观赛球迷的一半。

32. 世界杯冠军球队最年长球员是意大利守门员迪诺•佐夫(Dino Zoff)。他在1982年以40岁的年龄举起了奖杯。

33. 根据国际足联规则，世界杯球服只准出现1到23这些数字。1号必须是守门员。

34. 2014年世界杯时间最长的国歌是希腊国歌，它有158段歌词。但如果按歌曲小节来算，这一殊荣要归于乌拉圭的105节。当然，国际足联不允许他们完整演奏，因为规则不允许国歌时间超过90秒。

35. 打入决赛而一场未赢的，以荷兰最多（1974年、1978年和2010年）。德国队（包括原来的西德队）输过四场决赛，但也赢过三场。

36. 第一场世界杯决赛在1930年举行，当时乌拉圭以4:2战胜了邻国阿根廷。

37. 入围世界杯的最小国家是2002年的特立尼达和多巴哥共和国，其人口为120万。

38. 1970年以来每一届世界杯用球都由阿迪达斯(Adidas)设计。第一款阿迪球名叫"Telstar"，引入了标志性的黑白色块设计，从而使其在电视上更容易看到。

39. 2014年世界杯第一场资格赛在2011年6月15日举行，伯利兹以5:2的比分战胜了蒙特塞拉特。双方都不会出现在巴西。

40. 世界杯奖杯重13.6磅（约合6.2公斤），接近超级碗伦巴迪杯(Lombardi Trophy)的两倍，但比欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)的奖杯轻了四磅。

41. 有两名球员曾创下五战世界杯的纪录，分别是墨西哥的安东尼奥•卡瓦哈尔(Antonio Carbajal)和德国的洛塔尔•马特乌斯(Lothar Matthaus)。马特乌斯夺得过一次冠军。

42. 至少进了10个球的世界杯比赛共有五场，包括1954年奥地利以7:5击败瑞士的那场。1982年以来没有哪场比赛的进球数达到过两位数。

43. 冠军队当然会赢得一座主要用纯金制成的奖杯。亚军、季军拿的是奖牌。第四名得到的是一本证书。

44. 萨尔瓦多是唯一一支不止一次入围世界杯而每场都输的球队，总共只踢进过一粒球。

45. 巴西队在97场世界杯比赛中共踢进210个球，没有哪支球队的进球总数比它更多。

46. 只有一支球队在一球未输的情况下被淘汰出世界杯，它是2006年的瑞士。它是在第二阶段中被乌克兰队点球打败的。

47. 国际足联的规定列出了小组赛期间打成平手情况下决定胜负的六种因素，如得失球差、交战记录。最后一项是抽签。

48. 历史上第一个世界杯吉祥物出现在1966年的英国世界杯。这个吉祥物名叫"世界杯威利"(World Cup Willie)，是一个身穿米字旗的狮子。从那时候起，五个官方吉祥物为动物，两个为儿童，一个为简笔画，一个为三个外星人的组合，两个为果蔬。果蔬类包括西班牙咧口而笑的橙子"纳兰吉托"(Naranjito)，以及墨西哥留着大胡子、戴着宽边帽的辣椒。

49. 法国的齐内迪纳•齐达内(Zinedine Zidane)是世界杯历史上受处罚最多的球员。三届世界杯的12场比赛期间，他吃了四张黄牌和两张红牌，包括2006年决赛期间因为轰动世界的头击事件而吃的一张红牌。只有巴西的卡福(Cafu)被罚过同样多的牌，四届世界杯一共吃了六张黄牌。

50. 英国博彩庄家认为本届世界杯巴西队夺冠概率最大，略高于阿根廷和德国。概率最低的是洪都拉斯队，赔率达2,500/1。