哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息：泰国卫生部近日指出，目前泰国共有50万人感染艾滋病毒，其中仅有一半知道自己感染病毒并接受治疗。为鼓励民众进行常规性艾滋病检查，泰国卫生部特别将7月1日定为艾滋病病毒咨询检查日。

泰国卫生部19日表示，目前泰国共有约50万人感染艾滋病毒，但其中仅有一半知道自己感染的事实并且接受了相关治疗，并敦促艾滋病毒感染的危险人群接受常规性艾滋病毒检查，一旦获知结果，未感染病毒的人就可以通过更好的手段来继续预防感染，而已经感染的人则可以及时避免将病毒传染给其它人并可以早日接受治疗。目前泰国全国各所医院都向所有民众提供每年两次的免费艾滋病毒检测机会，同时附加全套的服务，包括咨询、检查、以及提供药物治疗。 为鼓励民众进行艾滋病毒检查和进行有效的疾病防控，泰国卫生部及相关部门还宣布7月1日为自愿咨询与检查日，各大公立医院也都加入到这一活动中，主要为曾经或仍然进行高风险性行为的人群，包括滥用注射型毒品以及不使用安全套的人群服务。 由于性旅游业发达，泰国成了亚洲最早的艾滋病受害国之一。1984年，泰国有了第一例艾滋病患者报告，之后泰国艾滋病患者急剧增加，并成为东南亚地区艾滋病患者最多的国家之一。泰国政府及时意识到问题的严峻性，从上世纪90年代初期发起全国性的预防运动。世界艾滋病专家认为，泰国政府早期干预，以及正视卖淫、吸毒等非法活动的现实主义政策非常值得面临艾滋病扩散风险的国家借鉴。其中大力普及和推广安全套的使用，以及强制性要求性产业工作者使用安全套，是泰国能够将艾滋病感染率有效控制住的一个主要原因。此外，泰国政府还鼓励人们消除对艾滋病患者的偏见，除社区网络外，拥有大量佛教信徒的泰国还请出宗教界参与"抗艾"，不少知名高僧都出面收容遭社会遗弃的艾滋病病人。 一些专家认为，现在艾滋病的传播方式已经发生了改变，而泰国人的态度却有跟不上的趋势。泰国卫生部指出，目前青少年已占到艾滋病新感染病例的大部分，而妇女的感染率也在上升，部分原因是她们受丈夫传染。活动人士认为，政府降低了抗艾运动的规格也是原因之一，自上世纪90年代初开始，泰国政府的艾滋病委员会主席一直由总理本人兼任。但现在的政府将这一职责转交给卫生部长，在政治分量上变轻了许多。 目前，泰国政府已经再次对这一问题提高警惕，不仅提高抗艾财政预算，增加艾滋病治疗药物抗逆转录酶病毒的发放家庭数量，并资助开展民间的艾滋病普及教育。此外，由联合国艾滋病联合规划署及泰国国家艾滋病委员会共同研发的一个名为零艾滋的门户网站将作为新的在线数据工具，为泰国艾滋病相关政策制定和管理部门提供简便和实时的最新艾滋病数据信息，并将在泰国全国范围内推广使用。此外，这一网站还将有助于更好地对财政财算进行分配，2013年泰国政府共花费90亿泰铢（约合人民币18亿元）在应对艾滋病方面，但其中仅有16%的资金真正用于预防方案，因此该网站的启用将有助于更好地管理预算走向，以及最大限度地将资金运用到有需要的人群中。